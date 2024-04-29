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內地五一假期料日均逾2.7億人次跨區流動

經濟脈搏

撰文： 陳建錫

發布時間： 5 小時前

最後更新： 3 小時前

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內地五一假期料日均逾2.7億人次跨區流動。

五一連假（5月1日至5日）將至，交通運輸部表示，預計今年假期日均全社會跨區域人員流動量逾2.7億人次，超過2023年、2019年的同期水。

交通運輸部公路局副局長郭勝周一（29日）表示，今年跨區域人員流動的比例，自駕出行佔八成以上，其中，跨省出行較多，預計假期期間全國高速公路日均流量約為6350萬輛，約為平日流量的1.8倍，流量峰值預計6700萬輛，呈現省內短途與跨省中長途出行交織的特點，跨省出行較清明假期有明顯增加。

營業性客運量預計日均將達到5700萬人次，超過2023年同期水平，達2019年同期的九成，鐵路、民航客運量超過2019年同期水平。

一些景區周邊出現交通擁堵的可能性較大，預計北京、上海、廣州等人口密集城市進出城及機場高速公路易發生擁堵緩行；重慶、杭州、西安、長沙、青島等熱門旅遊城市周邊高速公路，以及通往熱門景區的路段將承擔較大的車流量。

鐵路部門亦宣布啟動小長假運輸，預計假期前後8天，全國鐵路發送旅客1.44億人次，日均發送旅客1800萬人次。其中，五一當天為客流最高峰日，發送旅客約2100萬人次。截至周一上午，假期火車票已售出7300萬張，北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都、武漢、西安、南京等熱點旅遊城市客流相對集中。

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