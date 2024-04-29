習近平5月5日起對歐洲國事訪問 將晤馬克龍

據新華社，國家主席習近平將於5月5日至10日對法國、塞爾維亞、匈牙利進行國事訪問。

外交部發言人林劍介紹，此次訪問是近5年來中國國家元首首次訪問歐洲，對推動中國同法國、塞爾維亞、匈牙利以及中歐關係整體發展具有重要意義，也將為世界和平發展注入新動能。

林劍指，訪問期間，習近平將同法國總統馬克龍舉行會談，就中法、中歐關係以及共同關心的國際和地區熱點問題深入交換意見。兩國元首還將赴外地舉行活動。習近平主席此次訪法是中國國家元首時隔5年再次對法國進行國事訪問，適逢中法建交60周年，對兩國關係具有承前啟後、繼往開來的重要意義。中方期待同法方一道，以此訪為契機，秉持優良傳統，積極面向未來，進一步鞏固政治互信、加強團結合作，推動中法全面戰略夥伴關係邁上新台階，為中歐關係健康穩定發展注入新動力，為促進世界和平穩定和發展進步作出新貢獻。

習近平還將同塞爾維亞總統武契奇舉行會談，就中塞關係和共同關心的國際和地區問題深入交換意見，探討提升中塞關係定位。中方期待同塞方一道，以此訪為契機，進一步鞏固兩國鐵杆友誼，深化政治互信，拓展務實合作，開啟中塞關係歷史新篇章，為推動構建人類命運共同體作出新的更大貢獻。

在匈牙利，習近平將分別同匈牙利總統舒尤克、總理歐爾班會見會談，就中匈關係及共同關心的問題深入交換意見。今年是中匈建交75周年，此次里程碑式的訪問將推動雙邊關係邁上新台階，為中匈友好合作開闢新篇章，為中歐關係發展注入新動力，為動盪不安的世界注入更多穩定性和正能量。

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