  • 29°C
香港時間 : 2024429日 (週一) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國樓市 | 大幅「瘦身」 多間房企據報裁員30%以上

經濟脈搏

撰文： 尹航

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

中國樓市 | 大幅「瘦身」 多間房企據報裁員30%以上

內地樓市成交低迷，不少開發商債台高築，多間發展商為節流更是裁員3成以上。

據日媒報道，在香港上市的中型開發商禹洲集團控股公司 （01628） 上周披露，截至2023年底，已將員工人數從1985人削減至1211人，減少39%。截至2023年底，公司的未償債券總額為人民幣387.1億元，而其現金和現金等價資產僅37.7億元。

總部位於廣州的合景泰富集團 （01813） 虧損187.3億元。該公司在上周披露，2023年員工從3600人減少到2100人，裁員1500人，幅度高達41.6%。而在南京的弘陽地產集團 （01996） ，財務也出現違約紀錄，2023年將員工人數從2136人削減至1497人，幅度為30%。

另外，總部位於廣州的時代中國 （01233） 也負債累累，並已拖欠其優先票據和貸款。近期恆生銀行向香港法院提交對時代中國控股的清算申請，截至去年年底，時代中國控股也裁員約34%，從2656人減少到1757人。

報道說，陷入財務困境的房地產開發商即使採取大幅裁員手段以減輕壓力，但會計師對其前景仍悲觀，例如禹洲地產會計師認為其存在重大不確定性，可能無法在正常業務過程中變現其資產並履行債務。

內地3月消費、工業按年增速均遜預期

平安信托產品延期兌付 網傳投資者到平安金融中心維權

開啟hket App，閱讀全文
債券 內地物業 中國市場 成交 中國

下一篇文章

內地五一假期料日均逾2.7億人次跨區流動
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款