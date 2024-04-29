▲ 中國樓市 | 大幅「瘦身」 多間房企據報裁員30%以上

內地樓市成交低迷，不少開發商債台高築，多間發展商為節流更是裁員3成以上。

據日媒報道，在香港上市的中型開發商禹洲集團控股公司 （01628） 上周披露，截至2023年底，已將員工人數從1985人削減至1211人，減少39%。截至2023年底，公司的未償債券總額為人民幣387.1億元，而其現金和現金等價資產僅37.7億元。

總部位於廣州的合景泰富集團 （01813） 虧損187.3億元。該公司在上周披露，2023年員工從3600人減少到2100人，裁員1500人，幅度高達41.6%。而在南京的弘陽地產集團 （01996） ，財務也出現違約紀錄，2023年將員工人數從2136人削減至1497人，幅度為30%。

另外，總部位於廣州的時代中國 （01233） 也負債累累，並已拖欠其優先票據和貸款。近期恆生銀行向香港法院提交對時代中國控股的清算申請，截至去年年底，時代中國控股也裁員約34%，從2656人減少到1757人。

報道說，陷入財務困境的房地產開發商即使採取大幅裁員手段以減輕壓力，但會計師對其前景仍悲觀，例如禹洲地產會計師認為其存在重大不確定性，可能無法在正常業務過程中變現其資產並履行債務。

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