從事新冠溯源 知名病毒學家在上海實驗室被關閉

▲ 張振永（中）及其團隊在研究所門外維權。

在新冠疫情爆發後率先公開病毒基因序列、從事溯源研究的知名病毒學家張永振，於上海的東華病原生物學研究所據稱遭強行關閉，張聲稱在研究樣本、私人物品都無法帶走的情況下，被保安趕出大樓。張在個人微博上傳多張照片，顯示他與一眾學生在大樓門外維權，並表示相信國家會給他們公平公正的對待。

上海市公共衛生臨床中心周一（29日）發聲明回應，由於中心所屬部分實驗室需要進行改造，因安全原因進行封閉施工。對於在該區域開展科研活動的張永振研究員團隊人員，院方在科研樓提供了另外的辦公及實驗場所，事前已制定相關安置方案並提前告知。下一步將做好安置工作，院方始終尊重科研工作者。

張永振則再駁斥公衛中心的說法指，中心上周突召開緊急會議，僅用1分鐘便宣布驗室改造，勒令團隊兩天內搬離。團隊曾向領導表達意見，對方已讀不回。隨後，團隊再主動提出訴求和協商意願，後者亦沒有給出任何搬遷方案。他不但私人物品被禁止拿走，甚至想走進大樓避雨亦被保安驅趕。

事件一度衝上微博熱搜，多數網民亦傾向質疑公衛中心的解釋，並認為其說法刻意回避了張永振的所有指控。

公開資料顯示，張永振是上海復旦大學教授、博士生導師，中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所研究員，衛計委疾病預防控制專家委員會委員。在2020年1月新冠疫情在武漢大爆發之際，張永振和團隊迅速鑒定出新冠病毒的RNA序列，立即將序列公布。同年底，張入選《自然》雜誌年度十大人物。