  • 29°C
香港時間 : 2024429日 (週一) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

從事新冠溯源 知名病毒學家在上海實驗室被關閉

社會熱點

發布時間： 2 小時前

最後更新： 21 分鐘前

分享：

分享：

張振永（中）及其團隊在研究所門外維權。

在新冠疫情爆發後率先公開病毒基因序列、從事溯源研究的知名病毒學家張永振，於上海的東華病原生物學研究所據稱遭強行關閉，張聲稱在研究樣本、私人物品都無法帶走的情況下，被保安趕出大樓。張在個人微博上傳多張照片，顯示他與一眾學生在大樓門外維權，並表示相信國家會給他們公平公正的對待。

上海市公共衛生臨床中心周一（29日）發聲明回應，由於中心所屬部分實驗室需要進行改造，因安全原因進行封閉施工。對於在該區域開展科研活動的張永振研究員團隊人員，院方在科研樓提供了另外的辦公及實驗場所，事前已制定相關安置方案並提前告知。下一步將做好安置工作，院方始終尊重科研工作者。

張永振則再駁斥公衛中心的說法指，中心上周突召開緊急會議，僅用1分鐘便宣布驗室改造，勒令團隊兩天內搬離。團隊曾向領導表達意見，對方已讀不回。隨後，團隊再主動提出訴求和協商意願，後者亦沒有給出任何搬遷方案。他不但私人物品被禁止拿走，甚至想走進大樓避雨亦被保安驅趕。

事件一度衝上微博熱搜，多數網民亦傾向質疑公衛中心的解釋，並認為其說法刻意回避了張永振的所有指控。

公開資料顯示，張永振是上海復旦大學教授、博士生導師，中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所研究員，衛計委疾病預防控制專家委員會委員。在2020年1月新冠疫情在武漢大爆發之際，張永振和團隊迅速鑒定出新冠病毒的RNA序列，立即將序列公布。同年底，張入選《自然》雜誌年度十大人物。

開啟hket App，閱讀全文
疫情 科研 傳染病 社會矛盾 中國

下一篇文章

連高鐵WiFi被粗口問候 APP公司：員工失誤
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款