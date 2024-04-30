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內地4月官方製造業PMI降至50.4 略勝預期

經濟脈搏

撰文： 陳建錫

發布時間： 5 小時前

最後更新： 2 小時前

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內地4月官方製造業PMI報50.4，比上月回落0.4個百分點；反映中小企經營狀況為主的財新製造業PMI報51.4，比上月上升0.3個百分點，創去年3月來新高。分析認為，數據表明中國經濟仍在復甦軌道，但就業未見明顯改善，價格持續低迷，反映需求不足的企業佔比接近6成。政策面要推動前期政策盡快落地見效，盡快改變預期偏弱、需求不足狀態。

在官方製造業PMI方面，從企業規模看，大型企業PMI為50.3%，比上月下降0.8個百分點；中型企業PMI為50.7%，上升0.1個百分點；小型企業PMI為50.3%，與上月持平。

構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於榮枯線，原材料庫存指數和從業人員指數低於榮枯線。其中，生產指數為52.9%，比上月上升0.7個百分點，表明製造業企業生產活動繼續加快。新訂單指數為51.1%，下降1.9個百分點，繼續高於臨界點，表明需求保持恢復。

原材料庫存指數為48.1%，與上月持平，主要原材料庫存量繼續減少。從業人員指數為48.0%，下降0.1個百分點，用工景氣度略有回落。而供應商配送時間指數為50.4%，下降0.2個百分點，製造業原材料供應商交貨時間繼續加快。

財新製造業PMI逾一年新高

同日公布、反映中小企經營狀況為主的4月財新中國製造業PMI報51.4，比上月上升0.3個百分點，創去年3月來新高，並勝過預期。財新智庫高級經濟學家王喆指，當月製造業景氣度繼續向好，供求擴張提速，外需表現優異，但就業未見明顯改善，價格水平維持低位，尤其是銷售端價格低迷，企業盈利難度增加。

王喆又指，今年一季度經濟增速超出市場預期，經濟開局良好，與財新中國製造業PMI連續6個月高於榮枯線一致。從不同品類產品看，消費品不再一枝獨秀，當月投資品產銷兩旺，景氣度自下遊向中上遊傳導的跡象有所顯現。不過，當前經濟發展的不利因素仍在於預期偏弱，進而導致就業壓力增加和通縮風險提升。政策層面還應繼續保持一貫性和連續性，推動前期政策盡快落地見效，通過維持當前經濟回升向好勢頭逐步改善市場預期。

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