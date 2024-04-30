內地4月官方非製造業PMI降至51.2 遜預期

內地4月官方非製造業PMI報51.2，比上月回落1.8個百分點，仍處於擴張區間，但差過市場預期。

分行業看，建築業商務活動指數為56.3%，比上月上升0.1個百分點；服務業商務活動指數為50.3%，下降2.1個百分點。從行業看，鐵路運輸、道路運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務等行業商務活動指數位於55.0%以上較高景氣區間；餐飲、資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低於榮枯線。

新訂單指數為46.3%，比上月下降1.1個百分點，需求景氣度有所回落。分行業看，建築業新訂單指數為45.3%，下降2.9個百分點；服務業新訂單指數為46.5%，下降0.7個百分點。投入品價格指數為51.1%，上升1.6個百分點，企業用於經營活動的投入品價格總體水平有所上升。分行業看，建築業投入品價格指數為52.2%，上升4.0個百分點；服務業投入品價格指數為50.9%，上升1.2個百分點。

銷售價格指數為49.4%，比上月上升0.8個百分點，銷售價格總體水平降幅收窄。分行業看，建築業銷售價格指數為48.7%，上升0.3個百分點；服務業銷售價格指數為49.5%，上升0.8個百分點。從業人員指數為47.2%，上升0.6個百分點，用工景氣度有所回升。分行業看，建築業從業人員指數為46.1%，上升0.4個百分點；服務業從業人員指數為47.4%，上升0.6個百分點。

業務活動預期指數為57.2%，比上月下降1.2個百分點，繼續位於較高景氣區間，表明非製造業企業對近期市場發展持續看好。分行業看，建築業業務活動預期指數為56.1%，下降3.1個百分點；服務業業務活動預期指數為57.4%，下降0.8個百分點。