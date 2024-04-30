▲ 塑膠餐具 | 網傳黑色膠餐具最污糟 內媒查證稱安全上無區別

塑膠餐具經常有不同顏色的選擇，網傳「黑色塑膠餐具最污糟，因它是回收废塑膠生产的」，「塑膠餐具越透明越好」，這種說法正確嗎？內地官媒《經濟日報》查證後稱，白色、黑色和透明餐具在安全性上没有區别。

報道稱，據了解，塑膠一次性餐飲具材質較多，常見的有聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）、聚苯乙烯（PS）等。膠羹的材質主要是PP和PS。記者電話採訪2家一次性餐具生產企業，他們均表示，其生產的膠羹採用PS材質，生產過程中都沒有使用回收塑膠。

那麼日常使用後的塑膠一次性餐飲具都去了哪裡？據國家發改委宏觀經濟研究院經濟體制與管理研究所去年底發布的《中國低值可回收物回收利用現狀研究報告》，塑膠餐盒、塑膠袋等被歸為「低價值塑膠制品」，它們質量輕、價值低，且大多隨生活垃圾一並處置，被污染程度高，基本不具備回收利用的經濟價值，大多隨生活垃圾一並焚燒或填埋處置。也有一些地方和企業將塑膠餐盒等進行回收利用，在包裝、建築建材、汽車、電子電器及家居行業應用比較廣泛。

科信食品與健康信息交流中心主任鍾凱表示，目前內地不允許塑膠一次性餐飲具使用回收塑膠進行生產。生產過程中，只要在法規允許范圍內添加安全著色劑的，無論是白色、黑色還是透明的膠羹，在安全性上並沒有區別。

需要注意的是，消費者在選購和使用包括外賣膠羹在內的塑膠一次性餐飲具時，要選擇包裝完好的產品，注意包裝上是否有「食品接觸用」等標識。膠羹表面應平整光滑、質地均勻、色澤正常且沒有異味。使用時還需注意產品的適宜使用溫度和注意事項，如標明「微波適用」的PP材質塑膠餐盒可以放進微波爐加熱，但PS材質的餐盒、餐盒蓋或膠羹則不適宜。此外，盡量不要重複使用塑膠一次性餐飲具，也不要將食物長期存放在塑膠一次性餐飲具中。

五一假期前夕 多地熱門景區門票宣告售罄