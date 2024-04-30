  • 30°C
香港時間 : 2024430日 (週二) 14:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

央企推動大規模設備更新 提升自主可控能力

經濟脈搏

撰文： 陳建錫

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

國資委召開中央企業大規模設備更新工作推進會，要求央企「一企一策」制定工作方案，聚焦自主可控能力提升等原則，優先選擇一批設備盡快更新改造。

國資委主任張玉卓表示，大規模設備更新是推動技術變革和產業升級的先決條件，是拉動國民經濟增長的有力舉措，以及企業塑造發展優勢的重要機遇，需加快推動先進設備更新，聚焦提升效率效益、先進產能、自主可控能力提升，加強與全球先進水平對標，更新一批高技術、高效率、高可靠性的先進設備。

加快推動數字化轉型，大力推進「智改數轉網聯」、智能製造裝備應用、數字基礎設施建設，加快人工智能（AI）等新技術與製造全過程、全要素深度融合；加快推動綠色化改造，加強綠色裝備推廣和設備能效管理，加強與平台公司對接，形成產品從研發製造到回收利用的良性循環。

另外，加快推動本質安全，加大老舊裝置改造、安全技術應用和安全裝備應用力度，從源頭上減少安全風險隱患；加快強化有效供給，裝備製造企業要加大新型裝置設備研發推廣力度，船舶製造企業要加大新能源動力船舶等研發，相關企業要加快產品優化升級。

央企要加強組織領導，用好支持政策，穩妥有序推進，切實把各項工作抓實抓好，以大規模設備更新促進企業高質量發展。

開啟hket App，閱讀全文
科技戰 經濟 國資委

下一篇文章

內地4月官方製造業PMI降至50.4 略勝預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款