央企推動大規模設備更新 提升自主可控能力

國資委召開中央企業大規模設備更新工作推進會，要求央企「一企一策」制定工作方案，聚焦自主可控能力提升等原則，優先選擇一批設備盡快更新改造。

國資委主任張玉卓表示，大規模設備更新是推動技術變革和產業升級的先決條件，是拉動國民經濟增長的有力舉措，以及企業塑造發展優勢的重要機遇，需加快推動先進設備更新，聚焦提升效率效益、先進產能、自主可控能力提升，加強與全球先進水平對標，更新一批高技術、高效率、高可靠性的先進設備。

加快推動數字化轉型，大力推進「智改數轉網聯」、智能製造裝備應用、數字基礎設施建設，加快人工智能（AI）等新技術與製造全過程、全要素深度融合；加快推動綠色化改造，加強綠色裝備推廣和設備能效管理，加強與平台公司對接，形成產品從研發製造到回收利用的良性循環。

另外，加快推動本質安全，加大老舊裝置改造、安全技術應用和安全裝備應用力度，從源頭上減少安全風險隱患；加快強化有效供給，裝備製造企業要加大新型裝置設備研發推廣力度，船舶製造企業要加大新能源動力船舶等研發，相關企業要加快產品優化升級。

央企要加強組織領導，用好支持政策，穩妥有序推進，切實把各項工作抓實抓好，以大規模設備更新促進企業高質量發展。