駐法大使：習將促法國堅持自主 帶動歐洲抵制「去風險」

中國國家主席習近平將出訪歐洲，首站先訪問法國。駐法大使盧沙野表示，法國是歐盟的核心大國，習近平此行將與法國總統馬克龍進行深入的戰略溝通，推動法國堅持戰略自主和開放合作，以此帶動歐洲形形成更為獨立客觀友好的對華認知，抵制對華所謂「去風險」、「降依賴」等消極傾向。

習近平5月5日起對歐洲國事訪問 將晤馬克龍

盧沙野周一（29日）在新華社、《人民日報》、央視等的聯合採訪中表示，習近平本次訪問有重要的歷史和現實意義，中法關係是中歐關係的重要一環和強大引擎，中方始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，視歐洲為全面戰略夥伴。習將與馬克龍深入溝通，使中法關係繼續引領中歐關係行穩致遠。

對於習在法國的行程，盧沙野稱中法仍在緊鑼密鼓地對表，可以確定的是，一定會體現兩國關係的高水平和特殊性，以及兩國元首的政治互信和親密友誼。

中國電動車優勢不靠補貼，歐洲應自找原因

談到困擾中歐關係的貿及俄烏問題，盧沙野表示，歐盟對中國汽車的調查是赤裸裸的雙標，「歐洲人老以為中國電動汽車企競爭優勢是政府『補出來』的，殊不知中國電動汽車造車新勢力一百多家，政府根本『補』不過來，脫穎而出的都是『卷出來』的。歐洲人應該多從自身找找原因，不要一味怨天尤人」。

中國在烏克蘭危機開始以來，一直秉持客觀中立的立場，不偏向任何一方。中方去年提出12點政治解決的倡議，包括了尊重各國主權和領土完整的大原則，以及停火路線圖等。如果歐洲和法國仔細閱讀中方文件，認真理解中方立場，將會發現中方的主張契合當前形勢，為和平解決危機提供了可行的路徑。