大陸官媒：金門海域已無禁限制水域 福建海警完全掌握主動權

中國海警昨晚（29日）發布一則「福建海警位金門附近海域依法開展常態化執法巡查」的影片及訊息。大陸有官方媒體背景的「玉淵譚天」指出，這顯示福建海警船隻已承擔起金門海域的「常態化執法巡查」，金門附近海域的主動權已經完全掌握在福建海警手中，台灣在金門海域劃設的「禁止、限制水域」已經消失。

中國海警在金門附近海域常態化巡查

中國海警昨晚發布消息稱，4月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。

「玉淵譚天」在微博發文指出，這則影片除了展示五星紅旗與金門島同框畫面，中國海警本次發布的文字信息中還提到一個關鍵詞：「常態化執法巡查」。

文章稱，這是中國海警第三次發布位金門附近海域開展執法巡查行動的相關信息。與前兩次相比，這次是中國海警首度在公開信息中表示，中國海上執法力量已經在金門附近海域實現常態化執法巡查。

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「玉淵譚天」表示，從影片中能清晰看到至少有四艘中國海警船參與此次行動，一個值得注意的細節是，本月參與金門附近海域常態化執法巡航的海警船，有艘新面孔——舷號為14603的中國海警船。

文章指出，隸屬中國海警局各直屬局的海警船隻舷號是四位數，隸屬各省海警局的海警船隻舷號則是五位數，不同省份海警局的舷號編碼也有所差別。所有隸屬於福建海警局的海警船隻，都會以「14」編碼開頭。

因此，這則訊息顯示，隸屬福建海警局的海警船正逐漸成為承擔金門海域執法巡查任務的重要力量。「隨著福建海警局的執法船隻越發『日常』地在金門附近海域亮相，台當局炮製出來的所謂『禁止、限制水域』的說法，也就不攻自破了。」

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