中央政治局會議：7月召開二十屆三中全會

中共中央政治局今日召開會議，決定今年7月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議，主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。會議分析研究當前經濟形勢和經濟工作，審議《關於持續深入推進長三角一體化高質量發展若干政策措施的意見》。中共中央總書記習近平主持會議。

把改革擺在更加突出位置

據新華社，會議指出，改革開放是黨和人民事業大踏步趕上時代的重要法寶。當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期。面對紛繁複雜的國際國內形勢，面對新一輪科技革命和產業變革，面對人民群眾新期待，必須繼續把改革推向前進。全黨必須自覺把改革擺在更加突出位置，緊緊圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革。

會議強調，進一步全面深化改革要堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入學習貫徹習近平總書記關於全面深化改革的一系列新思想、新觀點、新論斷，完整、準確、全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，進一步解放思想、解放和發展社會生產力、解放和增強社會活力，統籌國內國際兩個大局，統籌推進「五位一體」總體佈局，協調推進「四個全面」戰略佈局，以經濟體制改革為牽引，以促進社會公平正義、增進人民福祉為出發點和落腳點，更加注重系統集成，更加注重突出重點，更加注重改革實效，推動生產關係和生產力、上層建築和經濟基礎、國家治理和社會發展更好相適應，為中國式現代化提供強大動力和制度保障。

有效需求仍然不足 重點領域風險隱患較多

會議指出，經濟持續回升向好仍面臨諸多挑戰，主要是有效需求仍然不足，企業經營壓力較大，重點領域風險隱患較多，國內大循環不夠順暢，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升。同時必須看到，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，開局良好、回升向好是當前經濟運行的基本特徵和趨勢，要增強做好經濟工作的信心。

會議強調，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，着力推動高質量發展，堅持乘勢而上，避免前緊後松，切實鞏固和增強經濟回升向好態勢。

會議指出，要靠前發力有效落實已經確定的宏觀政策，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。要及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度，保持必要的財政支出強度，確保基層「三保」按時足額支出。要靈活運用利率和存款準備金率等政策工具，加大對實體經濟支持力度，降低社會綜合融資成本。要做好宏觀政策取向一致性評估，加強預期管理。要積極擴大國內需求，落實好大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案。要創造更多消費場景，更好滿足人民群眾多樣化、高品質消費需要。要深入推進以人為本的新型城鎮化，持續釋放消費和投資潛力。要實施好政府和社會資本合作新機制，充分激發民間投資活力。

堅持因城施策 切實做好保交房工作

會議強調，要因地制宜發展新質生產力。要堅定不移深化改革擴大開放，建設全國統一大市場，完善市場經濟基礎制度。要積極擴大中間品貿易、服務貿易、數字貿易、跨境電商出口，支持民營企業拓展海外市場，加大力度吸引和利用外資。

會議強調，要持續防範化解重點領域風險。繼續堅持因城施策，壓實地方政府、房地產企業、金融機構各方責任，切實做好保交房工作，保障購房人合法權益。要結合房地產市場供求關係的新變化，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高質量發展。要深入實施地方政府債務風險化解方案，確保債務高風險省份和市縣既真正壓降債務、又能穩定發展。要持續推動中小金融機構改革化險，多措並舉促進資本市場健康發展。