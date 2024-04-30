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習近平訪法期間 將舉行中法歐領導人三方會晤

國情動向

撰文： 蒯宇澄

發布時間： 6 小時前

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國家主席習近平下月5日至10日，先後到法國、塞爾維亞及匈牙利三國進行國事訪問，是他近5年來首次訪問歐洲。中國外交部宣布，習近平訪問法國期間，將應約與法國總統馬克龍及歐盟委員會主席馮德萊恩，舉行中法歐領導人三方會晤。

歐盟委員會主席馮德萊恩的發言人29日在社交平台X上發表聲明亦證實，應法國總統馬克龍邀請，馮德萊恩將於下周一（6日）前往巴黎，與中國國家主席習近平舉行三方會晤。

中國外交部發言人林劍表示，中方願同法方、歐方一道，以今次中法歐領導人三方會晤為契機，進一步提升中歐關係的戰略性、穩定性、建設性、互惠性，推動中歐關係穩中有進、行穩致遠，為中歐各自發展和世界和平作出積極貢獻。

林劍指出，去年以來，中歐全面重啟各層級面對面交流，全面激活各領域對話合作，中歐關係呈現穩中向上的良好勢頭，符合雙方利益和國際社會的共同期待。中歐關係具有戰略意義和世界影響，關乎世界和平穩定、繁榮。面對當前變亂交織的國際局勢，中歐應當樹立正確的相互認知，增進理解互信，聚焦共識合作，克服干擾困難，妥善管控分歧，攜手應對全球性挑戰。
 

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