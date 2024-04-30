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政治局會議要求靠前發力落實政策 暗示二季度降息降準？

國情動向

撰文： 袁瑋婧

發布時間： 6 小時前

最後更新： 5 小時前

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中央政治局今日（30日）召開會議，要求靠前發力有效落實已確定政策，分析認為特別國債和地方專項債有望5月加速使用，二季度或降息降準，另外，房地產供給側可能迎來重大轉折點。

會議指出，要靠前發力有效落實已經確定的宏觀政策，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。要及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度，保持必要的財政支出強度，確保基層「三保」按時足額支出。要靈活運用利率和存款準備金率等政策工具，加大對實體經濟支持力度，降低社會綜合融資成本。要做好宏觀政策取向一致性評估，加強預期管理。

在房地產方面，會議強調，繼續堅持因城施策，壓實地方政府、房地產企業、金融機構各方責任，切實做好保交房工作，保障購房人合法權益。要結合房地產市場供求關係的新變化，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高質量發展。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指出，這意味著特別國債和地方專項債有望5月加速發行使用，並暗示二季度降息降準。他並指出，房地產政策提出消化存量優化增量，意味著允許地方政府大規模回購商品房轉為保障房，房地產供給側可能迎來重大轉折點。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟也成，預計房地產行業將繼續適應從增量時代到存量時代的變化、供求關係和長期趨勢的變化，由總量擴張轉為存量上的改造、去庫、消化和增量上的提質、調整、優化相結合，剛性和改善性住房需求的空間依然較大。

 

 

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