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姍姍來遲的三中全會 透視未來中國發展

國情動向

撰文： 黃兆康

發布時間： 4 小時前

最後更新： 2 小時前

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外界期待已久的中共二十屆三中全會，千呼萬喚始出來。中央政治局會議決定今年7月召開中共二十屆三中全會，議程包括政治局向中央委員會報告工作，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。

按照中共黨章，中央全會每年至少召開一次。中國在改革開放後，逐漸形成政治傳統，每次黨代會後要進行七次中央委員會全體會議，每次全會也有不同的任務。其中，歷屆「三中全會」往往聚焦經濟問題，重大經濟改革措施經常在此時出台，因此較受關注。 

文革後，每屆中共三中全會多在9至12月間舉行。中共二十大於2022年10月召開，二十屆三中全會按慣例應在去年9至12月間召開，但遲至今日才宣布召開時間，比預期晚了9個多月，難免引發外界諸多揣測。

中央政治局會議：7月召開二十屆三中全會

改革開放以來歷屆三中全會的決策部署，對中國發展都幾乎產生了深遠影響。如1978年十一屆三中全會作出改革開放的歷史性決策；十二屆三中全會全面推進經濟體制改革；十三屆三中全會推出治理整頓深化改革；十四屆三中全會奠定建立社會主義市場經濟體制；十五屆三中全會推動農業農村發展改革……

習近平主政後，2013年召開的中共十八屆三中全會，第一次提出市場在資源配置中起決定性作用。要着力解決市場體系不完善、政府干預過多和監管不到位的問題。當時令外界耳目一新。

在當前中國宏觀經濟放緩、中國與美歐西方世界矛盾錯綜複雜的大背景下，外界都期待即將召開的二十屆三中全會能為中國發展找到新的出路。

今年3月27日，習近平在北京會見了美國工商界和戰略學術界代表。他在講話中透露，「我們正在謀劃和實施一系列全面深化改革重大舉措」。這讓外界對姍姍來遲的三中全會，有了更多的關注。

政治局會議要求靠前發力落實政策 暗示二季度降息降準？

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