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內地4月百城新樓價格按月微升0.27% 二手價續跌

經濟脈搏

撰文： 陳建錫

發布時間： 4 小時前

最後更新： 16 分鐘前

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中指研究院周三（1日）發表報告指，4月全國100個主要城市新建住宅銷售均價為每平方米16,355元（人民幣，下同），按年升1.08%，按月升0.27%。其中，41個城市按月上升，34個下跌，25個持平。當月房企推盤節奏有所放緩，受部分城市優質改善項目入市帶動，百城新樓價格結構性上升。

二手住宅均價為每平方米14,975元，按年跌5.38%，按月跌0.75%，按月計已錄得24連跌。當月核心城市二手成交量增長，但「以價換量」行情延續。

另外，該院監測的50個城市4月租賃均價普通住宅按年跌1.14%，按月跌0.32%。

報告指，房地產市場仍處於調整階段，430政治局會議積極定調，預計樓市政策保持寬鬆以促進市場加快企穩。一線城市或繼續優化住房限購政策，二線城市有望全面取消限制性政策，核心城市降低首付比例、降低房貸利率等政策仍具空間。同時，預計更多城市圍繞「以舊換新」出台政策，暢通一二手市場鏈條。

不過，支持政策的持續出台有利於提升市場活躍度的同時，市場能否企穩仍有賴於市場預期的恢復。

克而瑞同日發表報告指，百強房企4月銷售金額3121.7億元，按年跌44.9%，按月跌12.9%。考慮到去年基數較高，5月房企銷售業績料將延續降勢。2021年至2023年，百強房企4月單月銷售金額分別為10359.7億元、4306.3億元和5665.4億元。這表明百強房企銷售業績不及三年前的1/3。

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