第三航國產航母福建艦今首次海試

舷號「18」的第三艘國產艦母福建艦周三（1日）上午從上海解纜啟航，赴相關海域開展首次航行試驗。海試發現的問題解決後，將正式交付海軍使用。

央視報道，海試即海上航行狀態的實船試驗，目的是檢查艦船、系統和設備工作的協調性、穩定性等，便於後續改進戰術性能。自前年6月下水來，福建艦建造工作按計劃穩步推進，順利完成繫泊試驗和裝設備調試，具備出海進行試驗的技術條件。本次海試主要檢測驗證福建艦動力、電力等系統的可靠性和穩定性。

根據遼寧艦、福建艦，以及美國航母的建造、試驗經驗，海試一般為期1至2年，分為多個階段逐步完成。海試標誌著一艘航母即將完成建造周期，即將進入交付部隊的階段。交付後，按照國際經驗，航母形成戰鬥力大致需2至5年時間。不過，這是按同一型號航母的試驗周期來計算。

軍事專家宋曉軍向官媒表示，海試可以分成兩方面，一方面是跟設備相關的，另一方面是跟人相關的。跟設備相關的，從海軍的技術術語上來說，把它概括為可靠性、維修性、測試性、保障性、環境適應性和安全性。跟人相關的，包括居住性、對於環境的體驗性等，例如看室的燈光、噪聲水平是否適合。

由於福建艦是完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用了許多國產新技術，宋曉軍認為，本次海試會比之前遼寧艦和山東艦的時間更長一點，「這些新技術，不僅是單個的技術要達到設計的技術成熟度，而且它們之間相互配合形成一個整體的系統，技術成熟度也要達到設計標準」。