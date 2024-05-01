  • 24°C
香港時間 : 2024501日 (週三) 16:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

第三航國產航母福建艦今首次海試

國情動向

撰文： 陳建錫

發布時間： 4 小時前

最後更新： 3 小時前

分享：

分享：

舷號「18」的第三艘國產艦母福建艦周三（1日）上午從上海解纜啟航，赴相關海域開展首次航行試驗。海試發現的問題解決後，將正式交付海軍使用。

央視報道，海試即海上航行狀態的實船試驗，目的是檢查艦船、系統和設備工作的協調性、穩定性等，便於後續改進戰術性能。自前年6月下水來，福建艦建造工作按計劃穩步推進，順利完成繫泊試驗和裝設備調試，具備出海進行試驗的技術條件。本次海試主要檢測驗證福建艦動力、電力等系統的可靠性和穩定性。

根據遼寧艦、福建艦，以及美國航母的建造、試驗經驗，海試一般為期1至2年，分為多個階段逐步完成。海試標誌著一艘航母即將完成建造周期，即將進入交付部隊的階段。交付後，按照國際經驗，航母形成戰鬥力大致需2至5年時間。不過，這是按同一型號航母的試驗周期來計算。

軍事專家宋曉軍向官媒表示，海試可以分成兩方面，一方面是跟設備相關的，另一方面是跟人相關的。跟設備相關的，從海軍的技術術語上來說，把它概括為可靠性、維修性、測試性、保障性、環境適應性和安全性。跟人相關的，包括居住性、對於環境的體驗性等，例如看室的燈光、噪聲水平是否適合。

由於福建艦是完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用了許多國產新技術，宋曉軍認為，本次海試會比之前遼寧艦和山東艦的時間更長一點，「這些新技術，不僅是單個的技術要達到設計的技術成熟度，而且它們之間相互配合形成一個整體的系統，技術成熟度也要達到設計標準」。

 

開啟hket App，閱讀全文
軍事 航空母艦 中國

上一篇文章

耶倫：《降低通脤法》可阻斷美電動車使用中國電池

下一篇文章

姍姍來遲的三中全會 透視未來中國發展
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款