內地「五一」檔票房破2億 大熱電影與九龍城寨有關

據貓眼專業版數據，截至5月1日11時40分，2024年五一檔（5月1日-5月5日）總票房破2億元（人民幣，下同）。《維和防暴隊》《間諜過家家 代號：白》《末路狂花錢》分列檔期票房榜前三位，《九龍城寨之圍城》暫居熱門榜第五，票房1416.2萬。

今年內地「五一」小長假期間，多部新片登陸大銀幕，題材涵蓋動作、喜劇、愛情、懸疑、動畫等多元類型。其中，《九龍城寨之圍城》以「動作+港風」元素備受影迷關注。

多位業內人士認為，五一檔是承接春節檔、預熱暑期檔的重要檔期，對於全年電影市場的提振作用逐步增強。在電影受眾細分化的當下，主旋律大片、喜劇片作為市場「剛需」，在五一檔備受青睞；引進片、文藝片也不容忽視，近年來已成為推動票房增長不可或缺的力量。

中國電影評論學會會長饒曙光表示，今年五一檔影片類型豐富、質量上乘，多部影片具有較好的口碑和走勢，檔期票房有望創新高。

去年五一檔（4月29日至5月3日）電影票房為15.19億元，觀影人次為3763萬，國產影片票房佔比為86.52%。根據燈塔專業版數據，2023年五一檔電影票房按年增長410.9%，是繼2019年、2021年後中國影史票房第三高的五一檔。

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