五一假期首日廣東梅龍高速塌方 致19死30傷

綜合內媒報道，廣東梅大高速茶陽路段（梅州往福建方向）發生一處路面塌方事故，共造成18部車輛陷落，目前有19死30傷。公路塌方路面長約17.9米，面積約184.3平方米。

塌方事故發生於今日（1日）凌晨2時10分左右。有多名現場目擊者稱，「一車七個人，都在睡覺，突然嘣的一聲，車輛失控，我們瞬間清醒，忍不住尖叫，後來停穩後，說後面一個坑，好像好幾輛車都被坑搞到失控了，車胎也爆了。我們下車想看看其他車什麼情況，誰知那時路面已經塌方了，我們過的時候可能路面只是開裂，或者就一些小坑，我們後面的車全部掉進大坑裡去了，四五米的大坑。」

有路過事發高速的車主說，「我今天早上七點經過，路上已經沒什麼車。經過時大埔高速口往福建方向，已經有應急車和雪糕筒圍住不給通行了。」

事故發生後，廣東省委省政府高度重視，省、市全力開展救援工作，成立事故救援現場指揮部，公安、應急、消防、衛健、交通、礦山救護隊等投入約500多人參與現場救援。

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