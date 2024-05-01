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耶倫：《降低通脤法》可阻斷美電動車使用中國電池

國情動向

撰文： 陳建錫

發布時間： 1 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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美國財長耶倫表示，《降低通脤法》中對清潔能源稅收的抵免措施，能嚴格限制，甚至「幾乎完全」阻止中國生產的汽車電池零件或關鍵礦物。

耶倫周二（30日）出席在國會接受質詢時表示，政府看到《降低通脤法》的稅收抵免促進了本土清潔能源技術的投資，「我們擔心我們的供應鏈，特別是在清潔能源的許多方面過度依賴中國，無論是太陽能板還是電池。我們希望確保我們正在加強我們的供應鏈，同時創造良好就業機會和降低排放」。

該法的條款規定，美國民眾購買合資格的新能源汽車，可獲得最高7500美元的稅收抵免，同時明確，自從2024年開始，合資格的新能源車輛不得含有來自中國、俄羅斯、伊朗和北韓所製造或組裝的任何電池零件；2025年開始，合資格的車輛不得含有由這些國家提取、加工或回收的任何關鍵礦物。

自該法頒佈以來，美國企業在新能源電車及電池領域的新增投資已接近1000億美元。

中國今年3月向世貿（WTO）提告，指美國《降低通脤法》制定新能源汽車歧視性補貼政策，把中國等成員國的產品排除在外，違反WTO規則。

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科技戰 外交 汽車 耶倫 美國 中國 中美關係

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