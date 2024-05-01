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五一假期 | 旅遊市場下沉趨勢？縣域地區迎客忙

社會熱點

撰文： 尹航

發布時間： 53 分鐘前

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內地五一假期首日，旅遊市場活躍。攜程數據顯示，旅遊市場下沉趨勢進一步顯現，大多數三四線城市及縣域目的地旅遊訂單增速高於一二線城市。縣域地區的酒店和門票訂單按年分別增長64%、超200%。

攜程數據顯示，境內酒店、機票搜索熱度按年略有增長。從整體預訂情況看，北京、上海、重慶、杭州、成都、南京、西安、武漢、廣州、長沙是「五一」假期十大熱門旅遊目的地。隨著各地基建完善及旅遊接待能力提升，越來越多下沉市場旅遊目的地受到歡迎，如天水、徐州、淄博、合肥、南昌、景德鎮、石家莊、煙台、黃山等城市，成為目前「五一」假期酒店預訂增速最快的城市。

一個值得關注的現象是，四線及以下城市，尤其是縣域（縣城及縣級市）旅遊市場增長明顯，帶來新增量。攜程數據顯示，「五一」假期縣域市場酒店預訂訂單按年增長68%、景區門票訂單按年增長151%，增速高於全國大盤。擁有支線機場的圖木舒克、保山、懷化、赤峰、和田、菏澤等城市，機票預訂量按年增長明顯，大多超過五成。

其實，早在2022年，縣域旅遊就表現出一定潛力。《全國縣域旅遊研究報告2022》顯示，2022年全國縣域旅遊綜合實力百強縣平均實現旅遊總收入145.3億元，平均接待遊客總人數為1326.27萬人。喜愛小眾景點的遊客說，「一些縣城的自然風光其實很美，旅遊資源豐富且有特色。在緊張繁忙的大都市待久了，放假很想去一些安逸的小城市尋找一份『世外桃源』的感覺。」

在吸引外地遊客的同時，本地居民旅遊消費也快速增長。「五一」假期，四線及以下城市旅遊預訂訂單按年增長140%，同樣跑贏全國大盤，且增幅明顯高於一二線城市。江蘇鹽城本地遊客張文淞幾乎每個周末都要帶著兒子到不同景區「微度假」。走的地方多了，他也解鎖了一些新玩法，比如逛夜市、看演出、坐遊船等。這兩年，為了適應遊客從看景到度假需求的轉變，很多小城市結合自身特色，推出了不少精品文旅活動，讓度假遊、深度遊體驗更豐富。

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