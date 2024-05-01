北京車展 | 官媒：中外新能源車業者籲良性競爭

正在舉行的2024北京國際汽車展覽會上，新能源汽車備受關注。據官媒新華社報道，多名中外車企負責人和業內人士表示，各國車企應開放合作、良性競爭，做「競爭隊友」而非「競爭對手」，共同做大全球新能源汽車產業蛋糕。

近年來，中國本土新能源汽車強勢崛起，並在部分領域形成優勢，對歐美日等傳統汽車強國的企業形成一定壓力。報道中提到，隨著中國新能源汽車產業的發展，一批中國本土產業鏈和供應鏈企業成長起來。在全球知名汽車零部件供應商德國博世集團董事會主席哈通看來，良性競爭是實現共贏的有效途徑，也是市場樂見的局面。

哈通說，中國市場競爭非常激烈，同時技術變革也十分迅猛，但這也激勵博世提供更優秀的產品。「有競爭力的產品才是好產品，博世願意積極參與這種競爭。」他說，博世樂見中國企業出海發展，因為這對博世來說意味著更大的機遇。「博世是一家全球化供應商，我們可以為中國公司拓展海外市場提供支持，也可以為外國公司在中國發展提供支持。」

蔚來創始人、董事長、首席執行官李斌認為，全球車企之間關係應當是「競爭隊友」而非「競爭對手」。嵐圖汽車首席執行官盧放說，全球汽車市場每年約有8000萬台的銷量規模，如果未來全部替換成新能源汽車，包括中國在內的世界各國新能源汽車產能都還存在很大空間。

報道中提到，受訪中外企業負責人和業內人士有一個普遍共識，那就是拒絕壁壘、開放包容，在良性競爭中實現產業進步，這是中國新能源汽車持續發展和全球新能源汽車產業共同繁榮的必由之路。

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