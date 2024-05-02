美國財政部公布數百項涉俄制裁 包括20家中港企業

美國財長耶倫及國務卿布林肯結束訪華不久，美國財政部周三（1日）公布涉俄羅斯及相關方面的數百項新制裁，以打擊俄羅斯對歐美制裁的規避對象。新的制裁對象包括20家總部設於中國內地及本港的企業，這些企業涉向俄羅斯提供技術、設備及生產武器的材料，支持俄羅斯繼續對烏克蘭的侵略戰爭。

布林肯訪華時將提及中國對俄國防產業的支持

美國據報將打擊助俄戰爭行動的中國銀行業者

中國大型銀行據報限制涉俄羅斯貿易支付

財政部聲明表示，美國與許多國際夥伴一道，對基於中華人民共和國和其他第三國的實體向俄羅斯的軍事-工業基礎提供關鍵要素，尤其感到關注。這種支持使俄羅斯能繼續其向烏克蘭的戰爭，對國際安全構成重大威脅。本次被制裁的中國、俄羅斯、土耳其、阿聯酋等國的實體，協助俄獲取急需的技術和設備。

財長耶倫在聲明中說到，美方一直警告為烏克蘭戰爭提供物質支持的企業，將會面臨重大後果。

名單中的巨航航空科技（深圳）有限公司，被指向俄羅斯出口用於生產無人機引擎螺旋槳、等零件。包括螺旋槳、引擎和感測器。廣州金升陽科技有限公、煙台艾睿光電科技有限公司等4家企業被指向俄運送重要物件。衡水和碩纖維素有限公司、衡水元展貿易有限公司被指向俄出售生產火藥及火箭推進劑的原料。

位於香港的中船聯海運有限公司，則被指參與運輸用於俄羅斯北極液化天然氣2號計畫的技術，如基於重力的結構設備，也為俄羅斯的海上平台提供混凝土。

耶倫及布林肯訪華的其中一個主要目標，是要求中國停止對俄羅斯的支持，但外界普遍認為雙方本次接觸收效甚微。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，中方堅決反對美方的非法單邊制裁，中國依法依規監管兩用物品出口，中俄間的正常經貿往來符合世貿規則和市場原則。