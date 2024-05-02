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廣東梅大高速路陷增至48死30傷 習下令確保社會穩定

國情動向

撰文： 陳建錫

發布時間： 5 小時前

最後更新： 5 小時前

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梅大高速路陷事故傷亡持續增加。

廣東梅大高速（梅州—粵閩界）發生的路陷事故，截至周四（2日）14時，死亡人數已增至48人，另有3人DNA還在比對。

截至今日清晨，已發現23輛車陷落，30人受傷，傷者據稱無生命危險。中共總書記習近平對塌方災害作出指示，要求全力做好現場救援傷員救治，及時排查處置風險隱患，確保人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

國務院總理李強也作出批示，要全力搶救受傷人員，細緻做好善後工作，千方百計搜救被困人員，嚴防次生風險。 要求各地各相關部門重點排除道路、景區以及公共設施等因長時間降雨引發的風險隱患，切實落實安全管理措施，全力防範各類事故災害發生。

廣東省委書記黃坤明今日來到塌方路段搶險現場，察看災情和搜救進展，向日夜奮戰的搶險救援人員致以崇高敬意和衷心感謝，並與在現場坐鎮指揮的省委副書記、省長王偉中和搶險救援人員一道，面向塌方災害發生地三鞠躬，向罹難人員致以深切哀悼。

梅州大埔縣委宣傳部通報稱，廣東省、梅州市選派最強醫療專家，開展多學科會診，全力做好傷者救治。災害處置和善後處置工作正在有序進行中。

出事路段於2014年底峻工啟用，至今還不滿10年，曾被官方稱為造福當地老區群眾的民心工程、德政工程。梅大高速亦於上月底剛完成安全隐患排查。專家正調查塌方原因，推測可能與地質結構、雨水侵蝕、施工質量等多種因素有關。目前，在微博等社交平台上已陸續出現一些質疑公路是豆腐渣工程的聲音。

 

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