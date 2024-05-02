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皮尤調查：八成美國人連續5年對中國看法負面

國情動向

撰文： 陳建錫

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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中美關係緊張之際，美國皮尤研究中心周三（1日）發表最新民調指，連續5年有八成美國人對中國持負面看法，其中的一半以上看法非常負面。逾四成人將中國列為美國的敵人，比去年增加4個百分點，亦是皮尤從2021加入這問題以來的最高水平。許多美國人認為，有必要限制中國的實力。

調查顯示，81%的美國人對中國持負面看法，其中43%的人對中國持非常負面的看法。不同政治意識形態和年齡層對中國的看法有明顯影響，共和黨人比民主黨人更可能對中國持負面看法，其將中國視為美國敵人的民眾數量，是民主黨人的兩倍，而65歲以上的美國人，也往往對北京持有更負面的看法。

皮尤研究員Christine Huang指，中心沒有探究為何大多數美國人對中國持負面看法，但該研究確實調查了對中國影響力的看法，「大多數美國人認為中國的實力和影響力近年來變得更強，因此，人們對中國越來越強大的感覺與對中國的負面態度之間存在聯繫」。

考慮中國對美國的經濟影響時，這些觀點尤其明顯，調查顯示，82%的美國人認為中國對美國經濟狀況至少有相當大的影響，而多數人認為影響是負面的。

Christine Huang又指，今年研究中最突出的是美國對中國的領土爭端的擔憂，例如盡管越南和菲律賓等國強烈反對，北京仍對南中國海大片海域提出了主權聲索。調查顯示，有61%美國人表示，他們至少在一定程度上擔心中國與其鄰國之間的領土爭端，其中20%的人表示非常擔心。

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