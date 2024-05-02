【神州快訊】北京西城椿樹街道文化建設三年行動計劃發布

▲ 發布儀式現場

4月29日，西城區椿樹街道文化建設三年行動計劃發布暨文化行業黨建聯盟啟動儀式在「巨人港」莊勝8號產業園大廳召開。

作為京劇發源地，又有「梨園之鄉」美譽的椿樹地區，見證了京劇藝術從萌芽到鼎盛的多個階段，啟動儀式上，由「發小天台」帶來的沉浸式評書《徽班進京》，回顧了徽班進京、逐步發展壯大的難忘歷史歲月。

為推動傳統文化事業和現代文化產業的聯動發展，椿樹街道發布《椿樹街道文化建設三年行動計劃》。該計劃提到，到2024年底，「椿樹文化體驗館」落成，每個社區各類文化團隊達到15支。到2025年底安徽會館等文物資源得到有效利用。到2026年底，廠甸廟會的影響力進一步提高，琉璃廠西街文化街更加繁榮，「巨人港」產業得到長足發展。

在儀式現場，圍繞「如何在街道文化建設三年行動計劃中更好發揮作用、在今後持續發揮自身優勢促進地區文化繁榮發展」，一得閣、榮寶齋、墨宇宙(北京)科技有限公司、宏寶堂4家地區企業負責人從各自領域開展座談交流，為地區文化事業和文化產業發展獻言獻策。

儀式結束後，椿樹街道工委辦事處傾情打造的全方位椿樹文化展《城南椿華——椿樹街道文化光影》體驗館也正式開館。在這里可以看到椿樹悠久的歷史文化、林立的老字號企業、優秀的社會組織和多彩的社區活動，以及長遠的椿樹文化發展。展覽採用聲、光、電、影等多種形式呈現椿樹燦爛的文化，徜徉古今，追古思今，吸引了不少居民前來參觀。

椿樹街道負責人表示，下一步，將堅持以「高品質文化生活、高標準文化傳承、高質量文化發展」為導向，以「為群眾添彩、為企業搭台、為幸福加碼」為核心目標，以「五大工程」為抓手，結合中國式現代化西城實踐「2-1-1-5-2」框架體系提出的堅定推動文化強區建設，以推動文化建設高質量發展為主題，為文化強區建設不斷貢獻椿樹力量。

（資料由客戶提供）