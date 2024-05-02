布林肯鼓勵世衞邀台參與世衞大會 中方堅決反對

第77屆世界衞生大會（WHA）將於5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發聲明，強烈鼓勵世界衞生組織（WHO）邀請台灣以觀察員身份出席WHA。

中國外交部回應稱，美方有關聲明嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。發言人表示，在台灣地區參與國際組織，包括世衞組織活動問題上，必須按照一個中國原則來處理，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，導致台灣地區參加世衞大會的政治基礎不復存在，而美方有關聲明混淆視聽，實質是縱容支持「台獨」分裂活動。

外交部重申，一個中國原則得到國際社會普遍支持，是人心所向，大勢所趨，不容否認，也不可阻擋。 任何打「台灣牌」、搞「以台製華」的圖謀必將遭到國際社會的堅決反對，注定以失敗告終。

布林肯發聲明表示，台灣在2009年至2016年間以觀察員身份參與WHA，但自那時起便被排除在這些會議之外；美國強烈鼓勵WHO恢復邀請台灣，使全球能再次自台灣的專業和經驗中受惠。

布林肯表示，台灣一次又一次展現出協助解決全球衞生危機及支持全球衞生社群的意願和能力，美國讚揚WHO一年來採取措施，讓台灣能更有意義地參與技術工作，並促進溝通交流；台灣持續被排除在WHA之外，將削弱全球公共衞生合作和安全。

布林肯稱，美國支持台灣有意義參與國際論壇，這符合美國基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策。

美國國務院負責東亞事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）周二（4月30日）及周三（5月1日）先後在參、眾兩院外交事務委員會東亞及印太相關小組委員會針對美國對台政策舉行的聽證會上做了同樣的表達，強調拜登當局正在加強努力為台灣參與國際組織發聲，包括即將舉行的世界衞生大會。