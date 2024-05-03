  • 24°C
香港時間 : 2024503日 (週五) 11:29
昔日新聞 電子報 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


其他版本 :

歐盟副主席暗示或暑假前向中國電動車徵關稅

國情動向

撰文： 陳建錫

發布時間： 2 小時前

最後更新： 58 分鐘前

分享：

分享：

歐盟委員會副主席兼貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）透露，歐盟對中國電動車的反補貼調查正在推進，他暗示可能在暑假前開始徵收關稅。

東布羅夫斯基斯接受政治新聞網站Politico的專訪，他談到對中國電動車的調查，表示「大家可以在暑假前期待看到下一步的行動」。被問到是否代表在6月歐洲議會選舉前後將宣布相關臨時措施時，他未有正面回應，僅表示無法預先公布具體日期，歐盟的法律框架設定了其必須遵守的特定時間表。

按歐盟法律，在啟動調查9個月後、即今年7月4日是推出關稅或配額等臨時措施的最後期限。Politico指，東布羅夫斯基斯訪問中給出將採取關稅措施的暗示。

研究機構榮鼎集團本周初發表報告，預計歐盟將對中國電動車加徵15%至30%臨時關稅，但認為這遠不足以阻擋中國電動車在歐洲銷售。以比亞迪這樣全球銷量最大的車企為例，即使支付了30%的關稅，仍能在歐洲市場大量賣車並賺取利潤，可能需要45%，甚至55%左右的關稅，才能令其無利可圖。

開啟hket App，閱讀全文
外交 汽車 科技戰 貿易戰 歐洲市場 地緣政治 電動車 貿易 關稅 比亞迪

上一篇文章

華為借美國機構 匿名資助哈佛等大學前沿研究

下一篇文章

布林肯鼓勵世衞邀台參與世衞大會 中方堅決反對
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款