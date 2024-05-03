歐盟副主席暗示或暑假前向中國電動車徵關稅

歐盟委員會副主席兼貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）透露，歐盟對中國電動車的反補貼調查正在推進，他暗示可能在暑假前開始徵收關稅。

東布羅夫斯基斯接受政治新聞網站Politico的專訪，他談到對中國電動車的調查，表示「大家可以在暑假前期待看到下一步的行動」。被問到是否代表在6月歐洲議會選舉前後將宣布相關臨時措施時，他未有正面回應，僅表示無法預先公布具體日期，歐盟的法律框架設定了其必須遵守的特定時間表。

按歐盟法律，在啟動調查9個月後、即今年7月4日是推出關稅或配額等臨時措施的最後期限。Politico指，東布羅夫斯基斯訪問中給出將採取關稅措施的暗示。

研究機構榮鼎集團本周初發表報告，預計歐盟將對中國電動車加徵15%至30%臨時關稅，但認為這遠不足以阻擋中國電動車在歐洲銷售。以比亞迪這樣全球銷量最大的車企為例，即使支付了30%的關稅，仍能在歐洲市場大量賣車並賺取利潤，可能需要45%，甚至55%左右的關稅，才能令其無利可圖。