華為借美國機構 匿名資助哈佛等大學前沿研究

被美國制裁的中國科技公司華為，通過美國的獨立基金會，匿名資助哈佛大學等院校的前沿研究。

彭博社引述知情人士及非公開文件指，華為正通過非牟利專業協會Optica旗下的基金會，單獨資助一個研究比賽，該比賽2022年啟動以來已頒發數百萬美元獎金，吸引了全球科學家數百份提案，包括禁止研究人員為華為工作的美國頂尖大學。基金會將與華為的關係視作機密信息，亦未將其名字列為贊助商。

Optica成員都與光學、通信、生物醫學和雷射等技術領域有關，基金會去年年報在「最大捐贈者」這個部分提到了華為，這一類捐贈者自該基金會20多年前成立以來，已捐贈了總共超過100萬美元。美國科技巨頭Google和Meta Platforms Inc.是捐贈額第二高的公司，捐贈金額不低於20萬美元。

彭博i社聯絡到部分比賽申請者、大學管理人員，以及一名比賽評委，所有人都是經記者告知才得悉比賽由華為資助，一些人原以為資金來自基金會本身。

華為：匿名是為免被視作宣傳

華為發言人表示，公司和Optica基金會創建這項比賽，目的是支持全球研究並促進學術交流，公司名字被保密是為了不讓比賽被視作宣傳活動，並無惡意。Optica則在一份聲明中表示，一些基金會的捐贈者希望保持匿名，包括美國捐贈者，這種做法沒有什麼不尋常。

Akin Gump律師事務所專門從事出口管制的合夥人沃爾夫Kevin Wolf指，上述舉動可能沒有違反美國商務部禁止個人和組織與華為共享技術的規定，因此類規定不適用於該比賽所徵集的研究類型，即旨在發表的科學研究。不過，如果華為受到美國財政部的制裁，這項活動可能就不合法了。

另一研究安全專家指，盡管如此，這種安排缺乏透明度，違反了美國大學和資助機構要求研究人員披露是否接受外國資金的政策精神。由此產生的一些研究，也可能同時具有國防和商業意義。Optica基金會的文章曾提及，有興趣的課題包括全球通信網的海底和太空解決方案，以及高靈敏度光學傳感器和探測器。