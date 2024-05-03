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發改委：借「產能過剩」行保護主義 損全球經濟增長

經濟脈搏

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

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發改委周五（3日）發表文章表示，有的國家部分官員、媒體大肆指責中國新能源產品「產能過剩」，試圖以此為由推行貿易保護措施，其結果不僅不能讓自身獲利，反而會破壞全球供應鏈穩定暢通，損害世界經濟與貿易成長，拖累全球經濟綠轉型步伐。「產能過剩」的指責既不符合事實，也不符合經濟法則。

文章指出，各國依據要素禀賦、發展路徑等形成不同產業領域的比較優勢，相關產品透過跨國貿易互通有無，是國際經濟分工合作的現實。美國高階晶片80%用於出口，美國是全球最大的液化天然氣出口國，美國1/5的農產品銷往中國，而美國並未因此受到相關產品屬於「過剩產能」的指責。

以外銷佔比看，當前中國新能源產品主要滿足國內需求，去年中國新能源汽車出口僅佔總產量的12.5%。

有觀點認為，中國新能源產品產能規模已超過全球市場需求，其他國家根本無法吸收。根據國際能源總署（IEA）測算，2030年全球新能源汽車需求量將達4500萬輛，是去年全球銷量的3倍多，是中國產量的近5倍。中國新能源產品為全球提供了綠色、智能的生產生活體驗，為應對氣候變遷作出了巨大貢獻。

事實上，中國新能源產品的優勢是在市場機制作用下，依托龐大國內市場和完備產業體系，透過市場充分競爭和技術迭代創新而形成的。有些國家透過立法對新能源產業提供大量補貼，如美國安排75億美元資金支持汽車充電設施建設，對最終在北美組裝的電動車提供每輛最多7500美元的稅收抵免。

 

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