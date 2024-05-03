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上海啟動商品房「以舊換新」 20多家房企參與

經濟脈搏

撰文： 陳建錫

發布時間： 4 小時前

最後更新： 28 分鐘前

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上海啟動商品房以舊換新。

上海市房地產行業協會、經紀行業協會周五（3日）啟動商品房「以舊換新」活動，活動覆蓋30多個樓盤，吸引20多家房企和近10家經紀機構參與。

該活動面向有意出售二手樓並購買新樓的居民，樓盤分布在嘉定、松江、青浦、奉賢等區，參與的居民需先與房企就購買新樓達成初步意向，隨後經紀機構將協助推動其二手樓的交易。在舊樓成功出售後，居民將按照之前的約定完成新樓的購買流程。如在期限內未成功出售，居民可無條件與房企「退房退款」。

深圳上月底也加入推行「以舊換新」政策的城市行列，上海成為第二個推行的一線城市。有傳廣州正考慮跟隨。

上海中原地産資深市場分析師盧文曦向記者分析，此次「以舊換新」主要是為了推動交易順暢，當前的一二手樓之間存在銜接的問題，若沒有在規定的時間內達成交易，買家會面臨違約責任。如今通過一個平台，把開發商、二手樓、經紀機構聯合起來，也有助於推動一二手之間順暢的交易。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，4月底的中央政治局會議上就明確，統籌研究消化存量房産和優化增量住房的政策措施，「以舊換新」是一個重要抓手。

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