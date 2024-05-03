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鍾睒睒又遭網民出征 到日本考察被轟「拜謁」

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撰文： 陳建錫

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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鍾睒睒再次陷入輿論風波。

農夫山泉創辦人鍾睒睒再陷輿論風波，他4月底赴日本鹿兒島考察茶葉產地，結果遭國內網民的各種嘲諷和抨擊，有人說他前去拜謁，更有人說他回日本祭祖。

鍾睒睒本次行程為期3天，從浙江杭州出發，經上海、日本福岡，再到日本第二大茶葉產地、自動化水平日本最高的鹿兒島進行考察。但自從上次農夫山泉的樽裝綠茶被懷疑印有日本寺廟圖案後，即使農夫山泉解釋圖案是根據中國寺廟形象創作，鍾睒睒本人仍被一些網民扣上「精日分子」的帽子，本次也不例外。

在鍾睒睒去日本的消息傳開後，有網民直言他此行是去拜謁日本，之後還陸續傳出鍾睒睒打算移民日本養老、回日本祭祖、回日本「領任務」等各種揣測。

農夫山泉周四（2日）在微信公眾號上發表聲明指：「鍾睒睒的此行被部分無良博主和大V污衊爲『拜謁』日本......謠言也從『拜謁』日本漸漸演變爲：1、卸任農夫山泉法人代表，退休去日本養老; 2、鍾愛日本；3、移民日本; 4、回日本祭祖；5、回日本領任務，等等。這些全部都是謠言。」

聲明又指，公司本不想發聲，但如若沈默，謠言可能愈演愈烈愈多。農夫山泉正告造謠者，立刻刪除造謠言論，公民將堅決拿起法律武器追究造謠者的責任。

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