嫦娥六號探測器發射升空 將展開人類首次月背採樣

▲ 嫦娥六號探測器發射升空。

嫦娥六號探測器周五（3日）下午5時27分在文昌航天發射場發射，由長征五號遙八運載火箭搭載升空，將展開首次月背採樣。

嫦娥六號原本是嫦娥五號的備份，在嫦娥五號任務成功後，前者被賦予新使命，將前往月球背面的南極艾特肯盆地（South Pole–Aitken basin），進行人類首次開展月球背面採樣，探索採集不同地域、不同年齡的月球樣本並帶回地球。迄今為止人類共完成10次月球採樣返回，但均位於月球正面。

任務工程總體發射場工程技術組組長胡震宇指出，進行月球背面採樣返回的工程難度大，科學和工程意義大。嫦娥六號飛行控制是中國當前最複雜的，主要經歷環月飛行段、月面工作段、月面上升段11個飛行階段。需要同時對多個目標進行測控和高精度測定軌，飛控事件多、環節緊湊、控制過程複雜。

另外，由於受月球的遮擋，登陸月球的探測器無法直接與地球通信，為順利完成月球背面航天器與地球間的通信，用於中繼通信的鵲橋二號中繼通信衛星，已在3月率先發射升空。鵲橋二號作為一顆中繼通信衛星，主要用於轉發月面航天器與地球之間的通信，它首次任務將為嫦娥六號服務。