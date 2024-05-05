習近平抵達巴黎開始訪歐之行：冀凝聚共識深化合作

國家主席習近平今日（5日）上午啟程訪歐，當地時間下午乘專機抵達巴黎，對法國進行國事訪問。他在機場發表講話指，將同馬克龍就新形勢下中法、中歐關係發展，以及當前重大國際和地區問題深入交換意見。希望通過這次訪問，鞏固兩國傳統友誼、增進政治互信、凝聚戰略共識、深化各領域交流合作。

分析人士指出，習近平此行將重申經濟全球化的立場，反駁歐盟對中國電動車等產業的關稅威脅。

據新華社，上午，國家主席習近平乘專機離開北京，應法國總統馬克龍、塞爾維亞總統武契奇、匈牙利總統舒尤克和總理歐爾班邀請，對上述三國進行國事訪問。

陪同習近平出訪的有：習近平主席夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等。

就在他抵達法國之前，馬克龍周日接受法媒訪問時表示，希望討論互惠的經濟關係，同時捍衛法國的經濟安全及利益。

他並指，歐洲國家在這個問題上意見不一致，因為某些參與者仍然認為中國本質上是一個充滿機會的市場。

路透社報道指，馬克龍可能會敦促習近平減少貿易失衡，並試圖說服他在烏克蘭問題上對俄羅斯施加影響。但兩個目標都難以輕易實現。

報道指出，此際正值中歐貿易緊張局勢日益加劇。法國支持歐盟對中國電動汽車出口展開調查。今年1月，中國政府對主要產自法國的進口白蘭地展開調查。外界認為，此舉是中國對歐盟的一種報復。

愛麗舍宮發言人表示，必須敦促中國當局在貿易問題上給予法國更多保證。

該發言人又指，中國是俄羅斯的主要夥伴之一，法國的目標是利用中國對莫斯科的影響力改變俄羅斯的盤算，幫助解決衝突。



