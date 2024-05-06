中法歐三邊會談 馮德萊恩將向習提公平競爭

正在訪問法國的國家主席習近平，稍後將和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）舉行三邊會談。馮德萊恩在會談前表示，將向習近平提出公平競爭。

馮德萊恩在會談前的幾個小時說，「我們必須行動，確保競爭是公平的，不是扭曲的。」她還說之前曾對習近平「明確表示目前的市場准入不平衡不可持續，需要解決。」

歐盟近期對中國啟動大量競爭調查，涵蓋醫療器械、電動車和風力渦輪機。中方稱這顯示歐盟的「保護主義」。

馮德萊恩重申歐盟立場說，「應該去除關係中的危險，而不是同中國脫鉤」，她表示，減少對中國供應商的依賴但不像美國那樣懲罰或封鎖重要領域的貿易流動。她強調，「我們一直十分清楚我們同中國的關係，是最複雜但也是最重要的關係之一。」

馮德萊恩還強調了中國產能過剩的問題，以及這如何讓中國產品以歐盟公司無法競爭的過低價格進入歐盟。她說，「中國目前用大規模補貼製造由於自己弱內需而無法銷售的產品。這導致中國補貼的產品的過量提供，諸如電動車和鋼鐵，導致不公平貿易。」「歐洲無法接受可能導致歐洲去工業化的此類市場扭曲行為。」

馮德萊恩說，她會「鼓勵中國政府短期內解決這些產能過剩，」表示歐盟會同其他「愈發受到中國市場扭曲影響的」富裕和新興經濟體合作。

發改委：借「產能過剩」行保護主義 損全球經濟增長

耶倫：政府在應對中國產能過剩時 不排除任何選項