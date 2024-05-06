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內地4月財新服務業PMI降至52.5符預期 就業仍未改善

經濟脈搏

撰文： 尹航

發布時間： 1 小時前

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主要受內外需持續向好的拉動，內地4月財新服務業PMI微降至52.5，符合預期，但服務業就業指數連續三個月位於收縮區間，且4月下行至2023年以來最低。

此前公布的4月財新製造業PMI上升0.3個百分點至51.4，續創2023年3月來新高，在製造業的帶動下，當月綜合PMI上升0.1個百分點至52.8，刷新2023年6月來最高紀錄，顯示整體企業生產經營活動加快擴張步伐。

服務業供需兩旺 但就業未改善

國家統計局近期公布的4月製造業、服務業PMI分別回落0.4個、2.1個百分點至50.4、50.3；受兩大行業擴張速度放緩的影響，當月綜合PMI回落1.0個百分點至51.7。

財新服務業PMI分項數據顯示，服務業供需兩旺，4月經營活動指數和新訂單指數持續高於臨界點，其中新訂單指數、新出口訂單指數在擴張區間小幅上升，分別創2023年6月、7月來新高。受訪企業表示，需求基本面轉強，疊加業務拓展，帶動新業務量增長；海外市況改善，旅遊活動增加，出口銷售也隨之上升。

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與製造業情況相似，需求改善的影響暫未體現在就業市場，服務業就業指數連續三個月位於收縮區間，且4月下行至2023年以來最低。調查樣本企業反映，人員自願離職，同時企業出於成本考慮裁撤冗員，導致用工量下降。

服務業價格持續上升

服務業價格持續上升。由於原料、能源、用工成本增加，4月服務業投入品價格指數在擴張區間微升；服務業企業提高銷售價格以應對成本上漲的壓力，當月服務業銷售價格指數抬升，已連續三個月高於臨界點。

隨著市況改善，服務業企業信心持續增長，4月經營預期指數高於臨界點且有所上揚，但與長期均值相比依然偏低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2024年一季度經濟增速超市場預期，製造業穩健增長，消費逐步回升，經濟開局良好，這與財新中國製造業PMI和服務業PMI連續數月高於榮枯線保持一致。4月服務業較製造業恢復更好，投資品製造行業產銷兩旺，景氣度自下游向中上游傳導跡象顯現。

他表示，當前經濟發展的不利因素仍在於預期偏弱，進而導致就業壓力增加和通縮風險提升。展望未來，政策層面還應繼續保持一貫性和連續性，推動前期政策盡快落地見效，通過維持當前經濟回升向好勢頭逐步改善市場預期。

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