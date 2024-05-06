元首會面談化粧品？習近平發文：歡迎法國化粧品來華

國家主席習近平正在法國訪問，中法之間努力達成包括唇膏和香水在內的化粧品規定的協議，可能是此行的一個亮點。習近平在法媒發表署名文章，稱歡迎更多高質量法國農產品、化粧品進入中國市場。

習近平在法國《費加羅報》發表題為《傳承中法建交精神 共促世界和平發展》的署名文章，文中提到，中國將擴大高水平開放，同包括法國在內的世界各國深化合作。

文中說，中國將繼續為全球增長提供動力，為世界各國帶來機遇。中國發展的一條重要經驗是毫不動搖堅持對外開放。中國歡迎更多高質量法國農產品、化粧品進入中國市場；歡迎包括法國在內的世界各國企業赴華投資興業，已經全面放開製造業准入，將加快放寬電信、醫療等服務業准入；給予法國等多個國家普通公民15天免簽政策，制定便利外籍人員在華旅遊、支付的新舉措。

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文中還提到，中國的對外開放也包括鼓勵企業走出去開展合作。當前，法國正在推進基於綠色創新的「再工業化」，中國也在加快發展新質生產力，雙方可以深化創新合作，共促綠色發展。一些中國企業已經在法國設立電池工廠。中國政府支持更多中國企業到法國投資，也希望法方為他們提供公平公正的營商環境。

法國是世界上領先的化粧品出口國，去年向中國出口了將近20億歐元的化粧和護膚產品，重要性僅次於航空產品。而計劃明年生效的中國新的安全規定威脅到這個貿易。從2025年5月開始，化粧品出口商將須和北京分享他們生產程序的詳細信息，並允許中國檢察員進入他們的工廠，這引發對喪失知識產權控制的擔憂。

在中法元首會談前，法國總統馬克龍辦公室指出，化粧品會是「極大關注」的一個議題，他們尋求「找到一個也保護我們公司利益的解決方法。」

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