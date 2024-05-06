▲ 內地有公司設「媽媽崗」促就業 卻面臨三個困境

內地不少地方探索就業新模式，鼓勵用人單位開設「媽媽崗」，顧名思義即專為媽媽們開設的崗位，方便兼顧工作和育兒，促進育兒婦女就業。但崗位亦存在一些缺點，比如缺乏晉升通道、崗位選擇有限、多為合同制或者臨時用工等。

「媽媽崗」促就業 優點缺點兼有

據悉，2023年9月至11月，全國婦聯婦女研究所對北京、上海、廣州、深圳等城市40歲以下全職媽媽群體狀況進行調研，結果顯示，82.7%的全職媽媽有再就業打算，其中，48.3%的人希望能夠兼職、靈活就業。

「媽媽崗」主要用於吸納法定勞動年齡內對12周歲以下兒童負有撫養義務的婦女就業，工作時間、管理模式相對靈活，方便兼顧工作和育兒。在山東青島，專門開設「媽媽崗」的企業和崗位多為生產製造加工企業的勞動密集型崗位。這些工作大多是計件收入，更適合學歷較低、技能單一的女性。

在鼓勵用人單位設立「媽媽崗」方面，廣東走在全國前列：在全省范圍推行「媽媽崗」就業模式；珠海市舉行「媽媽崗」招聘會；中山市的製造生產車間按照「全能工」+「媽媽崗」模式進行員工配置，如有「媽媽崗」請假，崗位空缺由「全能工」補上。

廣東在推行「媽媽崗」就業模式時明確提出，鼓勵用人單位拿出部分專業技術和管理崗位設置「媽媽崗」。中山市提出，對符合條件申報「媽媽崗」的用人單位，實行每人每月300元社會保險補貼和100元崗位補貼；對符合條件申報「媽媽崗」的靈活就業人員，實行每人每月300元社會保險補貼；用人單位可以在3年內按實際招用人數以每人每年7800元依次扣減增值稅、城市維護建設稅、教育費附加等相關稅費。

內媒稱，隨著「媽媽崗」的推廣，與之相關的問題也日益顯現。比如，現有的「媽媽崗」多為技術含量、學歷需求低的崗位，缺乏晉升通道；能夠提供「媽媽崗」的用人單位多為非公有類企業，崗位選擇有限；「媽媽崗」多為合同制或者臨時用工，女性的合法權益難以得到維護等。

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