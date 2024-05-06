▲ 中國「香飄飄」飲料賣到日本 貼牌促日政客喝掉核污水

網傳圖片顯示，中國飲品企業香飄飄旗下MECO果汁茶在日本出售時，在產品加上印有「請日本政客把核污水喝了」的紙套，前述文字是以中日雙語呈現，引起廣泛關注。香飄飄股價今日一度漲停。

綜合內媒報道，有傳聞稱貼印標語字樣的紙套是一名「00後」員工所為，有網民擔心該員工會否受到處罰，甚至有人在幫忙提前找工作。餐飲品牌「老鄉雞」和「尖叫象」站出來表示支持，稱願向這名員工提供工作機會。

事件持續發酵，大量網民湧入香飄飄的直播間，購買同款水果茶表達支持。5月4日晚，香飄飄官方微博發布訊息稱：「我們的員工是好樣的！」

5日，有網民拍到香飄飄董事長蔣建琪在機場舉牌迎接赴日回國員工的照片，現場有人拉起「歡迎香飄飄董事歸來」的布條。當晚，香飄飄總裁還現身帶貨直播間，向所有關心香飄飄的網友鞠躬表示感謝，並再次澄清不僅不會辭退這名當事人，還會獎勵人民幣10萬元。同時宣布當晚香飄飄直播間的所有收入，都將捐給環保基金會。

今日是五一假期後A股復市，香飄飄（603711）一度漲停，報19.21。

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