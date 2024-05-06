習近平籲中歐妥善解決經貿摩擦 否認存在產能過剩

國家主席習近平今日在巴黎參加中法歐三方會晤，習表示中歐應堅持夥伴定位，堅持對華合作，深化戰略溝通。歐盟執委會主席馮德萊恩則指，歐中關係在市場準入、貿易等問題上面臨挑戰。

據新華社，習近平指出，中國始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，希望中法關係、中歐關係相互促進、共同發展。

他表示，當今世界進入新的動盪變革期，中歐雙方應該堅持夥伴定位，堅持對話合作，深化戰略溝通，增進戰略互信，凝聚戰略共識，開展戰略協作，推動中歐關係穩定健康發展。

籲歐盟採取積極對華政策

習近平還指出，中國新能源產業「在開放競爭中練就了真本事」，也為全球應對氣候變化和綠色轉型作出巨大貢獻，不存在所謂「中國產能過剩問題」。他強調，中歐合作的本質是優勢互補、互利共贏，雙方在綠色和數字轉型中有巨大合作空間，應該透過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切。

關於烏克蘭危機，習近平說，中法歐都希望盡快停火止戰、歐洲恢復和平，都支持烏克蘭危機政治解決，要共同反對戰事外溢升級、為和談創造條件，中方不是烏克蘭危機的製造者、當事方，一直為勸和奔走，為促進談盡力。中方願繼續與有關各方保持溝通。

據中方發布，馬克龍表示，法國和歐盟比以往任何時候都更需要與中國加強合作，這事關歐洲的未來，法方希望和中方加強對話合作，歐方不認同「脫鉤」；馮德萊恩說，與中國保持良好關係對歐盟至關重要，也將決定能否更好應對氣候變化、烏克蘭危機等全球性挑戰，歐方讚賞中方在綠色轉型發展方面的努力和成就，認同中方在維護自身發展方面的正當權利，希望持續坦誠對話，加強合作。

據路透社，馮德萊恩指，歐中關係在市場準入、貿易等問題上面臨挑戰。

馮德萊恩在會晤後發表聲明形容，和習近平進行了坦誠的交流。歐盟期望中國向俄羅斯施壓，結束對烏克蘭的戰爭。她並稱，習近平在緩和俄羅斯不負責任的核威脅方面發揮了重要作用，相信在俄羅斯核威脅持續不斷的背景下，中方仍將繼續發揮重要作用。

馮德萊恩還表示，相信中國可以在限制伊朗彈道導彈和無人機不負責任的擴散方面發揮重要作用。

中法歐三邊會談 馮德萊恩將向習提公平競爭