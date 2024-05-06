深圳分區域進一步優化住房限購政策 料掀政策放寬潮

深圳市周一（6日）發布《關於進一步優化房地產政策的通知》，從分區優化住房限購政策、調整企事業單位購買商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面進一步優化房地產政策。分析認為，此次深圳的再放鬆預示5月以來各地會有一波密集的政策放鬆潮。

深圳住建局刊登的《通知》顯示，非本市戶籍居民家庭及成年單身人士（含離異）限購1套住房，在鹽田區、寶安區（不含新安街道、西鄉街道）、龍崗區、龍華區、坪山區、光明區、大鵬新區範圍內購買住房，個人所得稅、社會保險的繳交年限要求由3年調整為1年；在其他範圍內購買住房，個人所得稅、社會保險的繳交年限要求仍為3年。

《通知》明確，有兩個及以上未成年子女的本市戶籍居民家庭，在執行現有住房限購政策的基礎上，可在上述七個區範圍內再購買1套住房。同時滿足設立年限滿1年、在深圳市累計繳納稅款金額達100萬元人民幣、員工人數10名及以上條件的企事業單位，可在該七區購買商品住房，用於解決員工住房等需求。

易居研究院研究總監嚴躍進稱，限購政策的放鬆，依然是局部的放鬆模式。不過此次深圳放鬆力度很大，尤其是對社保繳納的條件壓縮為1年，使得此類區域購房的機會明顯增大。

鏡鑒咨詢創始人張宏偉指出，社保3年調整為1年的政策，實質上就是對郊區的限購定向大幅寬鬆，有助於去化這些區域的樓市庫存。北京深圳調整郊區限購政策後，預計上海很快也會落地相對應的具體措施。

他並認為，本次政策調整其作用主要是去庫存，雖然短期內成交量會回升，但不會起到漲價的作用。