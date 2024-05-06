通車不到2年半 湖南安慈高速公路出現裂縫

全線通車不到2年半的湖南安慈高速公路出現裂縫，當前涉事路段已雙向封閉，當局指情況屬實，正在排查。

廣東梅大高速公路塌房引發內地對高速公路工程質量關注，近日有網民指湖南安慈高速公路也出現裂縫。內媒極目新聞致電常德市交通運輸局，接線人員證實屬實，涉及路段為石門段附近。至於為何會出現裂縫，工作人員稱，下雨下得蠻狠。

常德高速交警工作人員表示，安慈高速石門段因出現裂縫雙向封閉，從石門縣收費站開始封閉，張家界慈利往常德安鄉方向可以在石門苗市收費站下高速，繞行至臨澧南收費車站再上高速，除了涉事路段，其餘路段正常通行。 據湖南高速微博，因道路搶修，常德境內S12安慈高速K77雙向管制。

常德市人民政府網站顯示，安慈高速公路是湖南省規劃的「七縱九橫三環」高速公路網的重要組成部分，由中國鐵建投資集團、中鐵十五局集團、中鐵十八由局集團組成的聯合體以BOT+EPC模式運作，批復概算投資106.3億元人民幣。工程線路全長121.311公里。

據常德日報，近日，常德交通運輸部門將在轄區內開展全面自查自糾，認真梳理安全生產管理工作存在的問題和不足，深刻汲取廣東梅大高速「5.1」塌方災害事故教訓，全面排查治理各類安全隱患，確保交通運輸業安全穩定。