  • 28°C
香港時間 : 2024506日 (週一) 22:59
昔日新聞 電子報 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


其他版本 :

通車不到2年半 湖南安慈高速公路出現裂縫

社會熱點

發布時間： 2 小時前

最後更新： 32 分鐘前

分享：

分享：

全線通車不到2年半的湖南安慈高速公路出現裂縫，當前涉事路段已雙向封閉，當局指情況屬實，正在排查。

廣東梅大高速公路塌房引發內地對高速公路工程質量關注，近日有網民指湖南安慈高速公路也出現裂縫。內媒極目新聞致電常德市交通運輸局，接線人員證實屬實，涉及路段為石門段附近。至於為何會出現裂縫，工作人員稱，下雨下得蠻狠。

常德高速交警工作人員表示，安慈高速石門段因出現裂縫雙向封閉，從石門縣收費站開始封閉，張家界慈利往常德安鄉方向可以在石門苗市收費站下高速，繞行至臨澧南收費車站再上高速，除了涉事路段，其餘路段正常通行。 據湖南高速微博，因道路搶修，常德境內S12安慈高速K77雙向管制。

常德市人民政府網站顯示，安慈高速公路是湖南省規劃的「七縱九橫三環」高速公路網的重要組成部分，由中國鐵建投資集團、中鐵十五局集團、中鐵十八由局集團組成的聯合體以BOT+EPC模式運作，批復概算投資106.3億元人民幣。工程線路全長121.311公里。

據常德日報，近日，常德交通運輸部門將在轄區內開展全面自查自糾，認真梳理安全生產管理工作存在的問題和不足，深刻汲取廣東梅大高速「5.1」塌方災害事故教訓，全面排查治理各類安全隱患，確保交通運輸業安全穩定。

 

開啟hket App，閱讀全文
災難 湖南省 工程 運輸 中國 交通

下一篇文章

中國「香飄飄」飲料賣到日本 貼牌促日政客喝掉核污水
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款