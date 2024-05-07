習近平：中法應共同反對脫鉤斷鏈

正在訪問法國的國家主席習近平當地時間週一（6日）下午與法國總統馬克龍會談。習近平表示，雙方要堅持獨立自主，共同防止「新冷戰」或陣營對抗；要堅持互利共贏，共同反對「脫鉤斷鏈」。他還提到，倡議巴黎奧運會期間全球停火止戰。

據新華社報道，習近平強調，中方願同法方保持戰略溝通，尊重彼此核心利益，鞏固雙邊關係戰略穩定。挖掘互利合作廣闊潛力，促進雙邊貿易向上平衡。中國願進口更多法國優質產品，推動「從法國農場到中國餐桌」機制取得更多務實成果，希望法國向中國出口更多高技術、高附加值產品。

雙方要加強發展戰略對接，深化航天航空等傳統優勢領域合作，加強核能、創新、金融領域合作，拓展綠色能源、智能製造、生物醫藥、人工智能等新興領域合作。中國已經實現製造業准入全面放開，將加快開放電信、醫療等服務業市場准入，歡迎更多法國企業赴華投資，同時也希望法方為中國企業赴法投資合作提供良好營商環境和穩定發展預期。

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新華社引述馬克龍表示，法方希望同中方進一步密切雙邊經濟關係和多邊溝通協作，推動法中戰略伙伴關係取得更多成果。法方希望向中國出口更多農產品，同時將對中國保持市場開放，不會針對中國企業搞歧視性政策，歡迎更多中國企業包括高技術企業赴法投資合作。法方願同中方加強航天航空、民用核能等領域合作。

雙方還就烏克蘭危機和巴以衝突等共同關心的國際和地區問題深入交換意見。習近平指出，中方願同法方一道，以巴黎奧運會為契機，倡議運動會期間全球停火止戰。

雙方發表關於中東局勢、人工智能和全球治理、生物多樣性與海洋、農業交流與合作4份聯合聲明，簽署綠色發展、航空、農業食品、商務、人文等領域近20項雙邊合作文件。

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