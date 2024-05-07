百度副總裁抖音號急速漲粉？賬號被揭是買來的

百度公關副總裁璩靜在抖音賬號「我是璩（qu）靜」大談職場看法，引發關注。從五一當天發布第一個視頻起，截止目前，璩靜抖音號有3個視頻（此前發布後作品有刪掉的情況），累計獲贊12萬，共有95萬粉絲。有人揭露，其實這麼多粉絲的賬號是買來的，然後再改名。

據內媒，來自平台的作者分析，賬號是在2021年創建，非新建。4月14日，賬號有短視頻1309條，4月20日清空為0，5月1日開始發布第一條。此外，還有快照在，顯示的視頻都是老賬號視頻。快照顯示，原賬號名字叫馨霞原創服飾，閱讀量近7000萬次。

在「我是璩（qu）靜」發布的第一條視頻中，璩靜用辛辣的語氣提到「員工鬧分手提離職我秒批」，表示和員工只是雇傭關係，沒有義務去了解其個人情況。第二條視頻題為「300封舉報信撒滿工位」，據稱透露在她空降百度擔任副總裁時，曾遭到下屬妻子的300封舉報信攻擊，目前該視頻已不可見。

5月6日晚，該賬號最新更新了一條題為「職業女性的遺憾」的視頻，提到曾經忘記大兒子的生日和小兒子上幾年級，並表示並不後悔，因為選擇了做職業女性。

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