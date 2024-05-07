中法就人工智能、農業等發表聯合聲明 

國家主席習近平訪問法國期間，中法發表分別關於農業交流與合作、人工智能和全球治理、生物多樣性與海洋加強合作的聯合聲明。

中法關於農業交流與合作的聯合聲明中提到，中法兩國支持加深雙方在農業領域的合作，兩國已在高等教育、職業教育培訓、研究與創新、肉牛養殖和食品安全領域開展合作。雙方同意在農作物、畜禽、果蔬、現代農業裝備應用、智慧農業、適應氣候變化、生物多樣性、土壤健康和糧食減損等共同關心的領域探索加強科技合作的方式。

雙方歡迎通過簽署關於葡萄種植和葡萄酒釀造產業合作的行政協議和續簽關於地理標誌合作議定書加強合作。中法兩國在葡萄種植和葡萄酒釀造領域聯繫的加深還體現在法國對中國在2024年加入國際葡萄與葡萄酒組織（OIV）的支持上，法方贊賞中方在提升葡萄與葡萄酒產業發展方面所做出的努力及中方在2024年，即OIV成立一百周年，推動加入OIV的致力，法方願持續關注中國葡萄與葡萄酒產業發展，共同提升葡萄與葡萄酒產業發展水平。

關於人工智能和全球治理的聯合聲明中提到，在2023年4月7日《中法聯合聲明》達成共識的基礎上，兩國元首尤其在人工智能方面達成10項共識，包括中法兩國充分認識到人工智能技術快速發展的深刻影響，以及與該技術相關的潛在和實存風險，致力於採取有效措施應對這些風險，並加強人工智能的全球治理，以促進服務於公共利益的開發和利用。中法兩國認識到，人工智能的機遇、風險和挑戰本質上是全球性的。雙方強調，在技術迅速發展的背景下，為確保國際安全與穩定以及尊重主權和基本權利，加強國際合作具有重要意義。

另外，關於生物多樣性與海洋加強合作的聯合聲明中提到，養護、保護和修復海洋和沿海生物多樣性，促進環境多邊主義。

習近平：中法應共同反對脫鉤斷鏈