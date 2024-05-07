外交部：對法國等12國延長免簽至2025年底

當地時間6日下午，國家主席習近平在巴黎與法國總統馬克龍共同出席中法企業家委員會第六次會議閉幕式。在致辭中，習近平指出，中方決定，將對法國等12國公民短期赴華的免簽政策延長至2025年底。

對此，外交部發言人林劍今日（7日）在例行記者會介紹，為進一步促進中外人員往來，中方決定延長對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞、瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡12個國家免簽政策至2025年12月31日。

林劍表示，上述國家持普通護照人員赴華經商、旅遊、觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。

去年11月24日，中方決定對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個國家持普通護照人員實行單方面免簽政策，政策施行時間為2023年12月1日至2024年11月30日期間。

今年3月14日起，中方進一步對瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡6國試行免簽政策，政策施行時間為3月14日至11月30日期間。值得注意的是，除了上述12個國家，中方還與泰國、新加坡、格魯吉亞等國互免簽證。