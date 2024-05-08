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習近平轉抵塞爾維亞展開國事訪問

國情動向

撰文： 陳建錫

發布時間： 2 小時前

最後更新： 37 分鐘前

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武契奇在機場為習近平舉行歡迎儀式。

中國國家主席習近平當地時間周二（7日）晚上乘坐專機轉抵貝爾格萊德，對塞爾維亞展開國事訪問。習在機場發表書面講話指，中塞政治互信堅如磐石，共建「一帶一路」成果豐碩，期待與塞爾維亞總統武契奇就雙邊關係，以及其他共同關心的問題深入交換意見，共商合作，規劃兩國關係發展新藍圖。

習近平的專機在貝爾格萊德國際機場降落，武契奇夫婦，前總統尼科利奇夫婦，總理武切維奇等接機。武契奇在機場為習舉行迎賓儀式，安排兒童獻花。

習在機場發表書面講話：

中塞傳統友誼深厚，兩國關係經受住國際風雲變幻的考驗，樹立起國與國關係的典範。2016年兩國建立全面戰略夥伴關係以來，雙邊關係實現跨越式發展，取得歷史性成就。兩國政治互信堅如磐石，高質量共建「一帶一路」成果豐碩，人員往來更加密切，鐵桿友誼深入人心。中塞合作建立在平等互利基礎上，符合兩國根本利益和長遠利益。中方願同塞方一道，不忘初心、攜手前行，開創動力更強、領域更廣、質量更高的合作新局面。我期待以這次訪問為契機，同武契奇總統就雙邊關係以及其他共同關心的問題深入交換意見，共話友誼、共商合作、共謀發展，規劃兩國關係發展新藍圖。我相信，這次訪問一定會取得豐碩成果，譜寫中塞關係發展新篇章。

習隨後乘車赴下榻飯店，有旅塞華人華僑、留學生以及塞爾維亞民眾在道路兩旁揮舞中塞兩國國旗表示歡迎。

習：中塞將拓展全面戰略夥伴關係

習近平另在當地報章發表署名文章指，他8年前曾到訪塞爾維亞，8年來雙方緊密合作已經取得豐碩成果，期待這次訪問為中塞鐵桿友誼注入新活力。習指，中塞堅持互尊互信、互惠互利、互學互鑒，中國人講「朋友以義合」，中塞長期友好交往和互利合作，關係不斷深化發展順應歷史潮流，符合人民根本利益。

中塞將深化和拓展全面戰略夥伴關係，雙方將沿著相互理解、相互信任、相互支持、相互助力的道路不斷前進，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上給予對方堅定支持。中國尊重和支持塞爾維亞人民自己選擇的發展道路，支持塞爾維亞維護國家主權和領土完整的努力，反對任何勢力干涉塞爾維亞內政。

 

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