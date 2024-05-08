美撤銷Intel、高通向華為供應芯片許可 中方批違背承諾

▲ 美國商務部撤銷部分美國公司向華為供貨的許可。

美國商務部進一步收緊對中國的芯片出口管制，據報已撤銷包括英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）在內公司向華為提供手機及手提電腦芯片的許可。中國商務部晚間回應稱，美方所作所為已嚴重違背「不尋求與華脫鉤」「不阻礙中國發展」的承諾，中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的正當權益。

（第二版更新於20:30，新增中方回應）

眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）周二（7日）向媒體證實商務部的決定，說自己已收到相關簡報，並強調撤銷出口許可是為了防止中國取得先進的人工智能（AI）技術，「為了防止出售任何芯片給華為」。他又提到，美國政界一直擔心上述兩家公司「和中國有點太過親近」。

路透社指，華為上月發佈首款支持AI的手提電腦MateBook X Pro，其搭載英特爾最新的Core Ultra 9處理器，引起了部分國會議員不滿。

美國商務部表示確實已撤銷涉華為的許可，但拒提供更多細節，僅表示會持續進行評估，以確保出口管制政策有效保護國家安全及外交利益。

華為目前已不是高通和英特爾的主要客戶，但消息傳出後，兩家公司周二尾盤仍轉跌，雙雙收低0.9%。

中方表示堅決反對 將採取一切必要措施

在北京，商務部表示，美方泛化國家安全概念，將經貿問題政治化，濫用出口管制措施，針對特定中國企業一再採取無理制裁打壓措施。中方對此堅決反對。

商務部表示，美方限制純民用消費芯片產品對華出口，對特定中國企業實施斷供，這是典型的經濟脅迫做法，不僅違背世貿組織規則，也嚴重損害美國企業利益。美方所作所為已嚴重違背「不尋求與華脫鉤」「不阻礙中國發展」的承諾，更與其「精準界定國家安全」的說法背道而馳。中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的正當權益。