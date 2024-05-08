TikTok在美國入稟法院 指「不賣就禁」法例違憲

字節跳動和TikTok周二（7日）向美國法院提出訴訟，尋求阻止已簽署成法的「不賣就禁」法例生效，指該法違反憲法，包括第一修正案對言論自由的保護。

TikTok表示，這是美國國會歷史上首次頒布法例，對某個特定言論平台進行永久性、全國性的禁令。毫無疑問，該法例將迫使TikTok在2025年1月19日前關閉，這明顯是要令1.7億利用這平台交流美國用戶噤聲。有關禁令不是基於任何令人信服的證據，僅是出於對數據安全和內容操控的推測和擔憂。

TikTok強調，限期賣盤不論在商業、技術，還是法律層面上都不可能，這不僅剝奪了該公司受到平等保護的權利，還將導致其私有財產遭到非法侵佔。

字節跳動此前已表明，不能也不會在上述截止日期前出售美國業務。另有消息指，北京寧願TikTok在美國被禁用，也不會允許其出售，以免演算法外洩。

美國司法部對訴訟不予置評。

美國前財政部長姆努欽周二表示，他仍然有興趣收購TikTok，「我已經和很多科技公司談過如何實現重建，確信買下來後可重建算法，並保證強大而安全」。