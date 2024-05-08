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官媒：二季度降準概率偏大 降息或擇機出台

經濟脈搏

撰文： 陳建錫

發布時間： 4 小時前

最後更新： 44 分鐘前

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官媒放風指，短期或有望降準及降息。

新華社旗下《中國證券報》發表頭版文章指，二季度降準的概率偏大，同時降息亦有望擇機出台，以助力營造良好的貨幣金融環境。

文章引述內地多家券商的經濟學家指，二季度財政政策力度將明顯加大，政府債券和政策性銀行債發行大概率會提速，在三季度或迎來發行高峰，中長期流動性需求將相應增加，為避免短期流動性緊張和利率波動過大，人行降準給銀行釋放長期低成本資金的概率加大，而今年來人行已多次表示降準仍有空間。

為進一步降低實體經濟融資成本，除降準外，降息也有望擇機出台。一方面，物價因素對貨幣政策的掣肘有所減弱，當前及未來一段時間，物價都會處於低位運行狀態。另一方面，MLF利率有可能下調，將引導兩個期限品種的LPR跟進調整，而LPR下調帶動貸款利率下行，可為地方債務風險化解提供更有利條件。

文章又指，貨幣政策的著力點將繼續放在精準有效上，預計落實結構性貨幣政策工具以支持設備更新、降低製造業等新動能產業的融資成本下行，仍是優先考慮的因素。另外，應充分發揮結構性貨幣政策工具的作用，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度。

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經濟 貨幣政策 中國

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