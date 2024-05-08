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陷北京半馬造假醜聞 何杰被取消五一勞動獎章

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撰文： 陳建錫

發布時間： 3 小時前

最後更新： 45 分鐘前

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何杰在3名外籍選手「護送」下率先衝線。

2024年全國五一勞動獎和名單出爐，官方表示，經認真核實和處理公示反映，取消了其中1個獎狀及5個獎章，包括此前捲入北京半馬造假醜聞的何杰。

五一勞動獎的初步名單在4月上旬公佈，何杰以寧夏自治區體育運動訓練管理中心馬拉松項目運動員兼教練的身份，成為獲表彰的候選對象。

寧夏自治區體育局當時表示，何杰曾代表國家和寧夏多次參加國際國內體育賽事，成績斐然。他於去年在杭州亞運男子馬拉松冠軍，成為第一個獲此殊榮的中國選手，今年無錫馬拉松以2小時06分57秒再度刷新全國紀錄，基本鎖定巴黎奧運會參賽資格，領跑中國馬拉松進入「206時代」。

在名單公佈的數日後，何杰卻捲入了北京半馬造假醜聞。他以1小時03分44秒的成績奪下冠軍，但被鏡頭拍到，3名非洲選手疑似讓賽甚至護送他衝線。一名非洲選手賽後向媒體表示，他們是何杰的配速員。組委會在輿論爭議下宣佈取消何杰等4人的比賽成績，收回獎杯、獎牌和獎金，並報中國田徑協會備案。

 

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